Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

2 saat önce

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleriyle şehitliklere ziyarette bulundu.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleriyle şehitliklere ziyarette bulundu.

Samsun'daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler, şehit yakınları ve gazilerle Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ne giderek dua etti.

Türk milletinin tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve kutsal vatan için canlarını feda eden şehitlerin gününü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını anlatan öğrenciler, şehitlere rahmet diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Samsun, Çanakkale, Güncel
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