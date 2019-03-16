Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzer, mesajında, vatan ve bağımsızlık aşkıyla, tarihe altın harflerle nakşedilen destansı mücadelenin, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümüne ulaşmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için emsalsiz fedakarlıklar gösterdiğini ve cesaret dolu mücadelesiyle şanlı zaferler kazandığını kaydeden Uzer, "Çanakkale Savaşı ve Türk milletinin binlerce şehit vererek elde ettiği zafer, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'deki ruh göstermiştir ki, dünyada bu milletin var oluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Çanakkale Zaferi, gerçek bir iman ve eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren bütün milletler ve insanlık alemi için de bir kurtuluş rehberi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Uzer, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladığını belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz vatan ve kutsal değerlerimiz uğrunda canlarını feda ederek bu toprakları bizlere vatan yapan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:14 Kaynak: AA

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