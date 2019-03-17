Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı ile "Şehitler Günü'nü" idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin tarihin altın sayfalarına sönmemek ve solmamak üzere işlendiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Çanakkale, Türk milletinin, birlik ve dirlik içinde olduğu müddetçe, feragat ve dayanışma duygusuyla, iman ve mücadele ruhuyla, her türlü badireyi atlatabilecek iradeye sahip olduğunun ispatıdır. Bizlere bu toprağı vatan yapan şehitlerimiz, bağımsızlığımız ve bölünmez bütünlüğümüzün, ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, milli çıkarlarımızın savunulması için canlarını feda ederek en üst mertebeye ulaşmışlardır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:36 Kaynak: AA

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