Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bektaş, mesajında, Türk milletinin tarihi boyunca bağımsız ve özgür yaşama tutkusundan taviz vermediğini, varlığına, birliğine yönelen tüm tehditleri yok ederek dünyada saygın bir yere sahip olduğunu, kararlı ve onurlu duruşu, tarihin akışını değiştiren kahramanlıklarıyla ülkemizi büyük ve güçlü kıldığını belirtti.
Her karışı aziz şehitlerin kanlarıyla sulanmış kutsal vatan toprağının, her türlü zorlu şarta rağmen vatan, millet, bayrak aşkı ile görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren aziz şehitlerin mirası olduğunu vurgulayan Bektaş, "Bizler bu topraklar üzerinde özgürce yaşıyor ve geleceğe güvenle bakabiliyorsak, bunu vatanı uğrunda canını feda etmekten bir an bile kaçınmayan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." ifadelerini kullandı.