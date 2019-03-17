Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

52 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, Türk milletinin gurur kaynağı, muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri ve 104. yıl dönümünü kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destan olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde gösterilen onurlu ve kararlı duruş ile "Çanakkale geçilmez" sözünün tarihin sayfalarına altın harflerle yazıldığını vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Bugün bize emanet edilen bu kutsal vatan topraklarında canımızdan, malımızdan emin olarak gurur ve onurla bağımsız bir hayat sürdürüyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz.
Vatan topraklarının ve bağımsızlığın korunması için nasıl bir savaşın verildiğini millet olarak hepimiz bilmek ve bizlere bu güzel yurdu miras bırakan atalarımıza ve şehitlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmaz üzere Türk milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.
Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Zihni Şahin

Şahin ise Çanakkale destanının aziz şehit ve kahraman gazileri dua ile yad ettiklerini aktardı.

Çanakkale'de millet olma bilincinin destanı yazıldığına işaret eden Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkenin her köşesinden aynı amaç için bir araya gelen yüz binlerce Mehmetçik'in verdiği emsalsiz irade, millet olma bilincinin tohumlarını atarak Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve Cumhuriyet'in kurulmasına zemin hazırlamış, bu toprakları bize vatan yapmıştır. Bugün bize emanet edilen bu kutsal vatan topraklarında canımızdan, malımızdan emin olarak gurur ve onurla bağımsız bir hayat sürdürüyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:53 Kaynak: AA

Zihni Şahin, Çanakkale, Güncel
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