Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

35 dakika önce

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı, System.String[]
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Filiz, mesajında, Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olması bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali büyük bir zafer olduğuna işaret eden Filiz, şu ifadelere yer verdi:

"Vatanseverlik, fedakarlık, cesaret ve inanç gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği Çanakkale Savaşlarında, Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Kireçtepe'de, Arıburnu'nda, Seddülbahir'de Çanakkale cephesinin her noktasında eşsiz bir destan yazılmıştır. Bu destanla yaşadığımız vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin de tohumları atılmıştır. Bu destanı Anadolu'dan, Rumeli'den, Bağdat'tan, Şam'dan, Halep'ten, Bosna'dan, Hicaz'dan Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından kalkıp gelen yiğitler yapmıştır. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milleti neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:06 Kaynak: AA

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