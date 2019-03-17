Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Rize Valisi Kemal Çeber, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Çeber, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin bütün dünyayı şaşkınlık içinde bırakan gerçek bir iman ve eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.



Vatan ve bağımsızlık aşkıyla tarihe altın harflerle nakşedilen destansı mücadele Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Çeber, şunları kaydetti:



"Bir an bile tereddütte kapılmadan, canlarını seve seve feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimiz, milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Bu eşsiz zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde nihai zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'na da meşale olmuştur.

Aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla aynı şuur ve inançla mukaddes emanetinizi daha yükseklere taşıma gayreti verirken diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz."

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