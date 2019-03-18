Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

İzmir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
İzmir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki törende, Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri, anıta çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehitler için saygı atışı yapıldı.

Şehitlik anı defterini imzalayan Vali Ayyıldız, şunları yazdı:

"Bize bırakılan mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bizlere miras bırakılan vatan topraklarının her karışı için canımızı feda etmekten, kanlarımızı aziz Türk milletinin istiklali ve istikbali için akıtmaktan bir an bile geri durmayacağımızı açık ve net şekilde ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar olması için yüce milletin her bir ferdi olarak üzerimize düşeni yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimize söz veriyoruz."

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru ise şehitliğin dünyada alınabilecek en büyük unvan olduğunu söyledi.

Doğru, "Vatan bir toprak parçasıdır ama her toprak parçası vatan değildir. Vatan, uğruna şehitlerin kan akıttıkları toprak parçasıdır." dedi.

Lise öğrencilerinin "Bir Memet Daha" ve "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirleri okuduğu programda, şehitler için dua edildi.

Programda, konuşmalar ve şiirler, işitme engellilere işaret diliyle anlatıldı.

Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Kani Beko da katıldı.

Silah arkadaşları için dua ettiler

Daha sonra, protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Ayyıldız, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın kabri başında gözyaşı döken annesi Fatma Akdoğan'ın elini öptü, bir süre onunla sohbet etti.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın mezarı başında, 2. Komando Tugayında birlikte görev yapan silah arkadaşları Kur'an-ı Kerim okudu. Duaya, Orgeneral Recep de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Mustafa Armağan'dan Dikkat Çeken Yazı: Çanakkale Bir Yenilgi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:38:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]