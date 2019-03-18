Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Sivrice ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Sivrice ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.



Cumhuriyet Ortaokulu önünde başlayan törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Program daha sonra Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda devam etti.



Sivrice Lisesi öğrencileri tarafından Zafer Türküsü ve şiirler okundu.



Programa Sivrice Kaymakamını vekaleten Maden Kaymakamı Refik Özsoy, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Necip Kaçar, şehit aileleri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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