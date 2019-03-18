Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

40 dakika önce

Ergani ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Ergani ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulan, İstiklal Marşı okunan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, Garnizon Komutanı Binbaşı Yaşar Atacan, Belediye Başkan Vekili Esveri Malçok, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey, Gaziler Derneği Başkanı Eyüp Turhan ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:44 Kaynak: AA

Ergani, Çanakkale, Güncel
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