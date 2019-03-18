Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

48 dakika önce

Muş'un Bulanık ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Muş'un Bulanık ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Çelenk sunmanın ardından program, ilçe kütüphanesi konferans salonunda devam etti.

Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Kaplan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Şiirlerin okunması ve tiyatro gösterimiyle devam eden programda,18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Muş, Bulanık, Çanakkale, Güncel
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