Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Bitlis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Bitlis Şehitliğindeki tören, Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Burada günün anlam ve önemi belirten konuşmayı İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ayşe Özden yaptı.



İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından askerler tarafından 3 el saygı ateşi yapıldı.



Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'nın şehit mezarına karanfil bırakmasının ardından tören sona erdi.



Törene, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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