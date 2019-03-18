Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

15 dakika önce

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Solak, mesajında, Çanakkale, kanı ve canıyla vatan topraklarını mühürleyen milletin, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğrunda neleri göze alabileceğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin dirilişten kurtuluşa bir duruş olduğunu bildiren Solak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde başımız dik olarak yaşıyorsak bunu kutsal hayatın sahipleri şehit ve gazilerimize borçluyuz. Çanakkale Destanı'nın 104.yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Gününde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet ve ruhları şad olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:01 Kaynak: AA

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