Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

40 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafer'inin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafer'inin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Midyat Fen Lisesinde devam eden programda Üsteğmen İbrahim Ecer günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiir okunması, oratoryo ve tiyatro gösterisi, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa Kaymakam Hüseyin Tekin, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Mustafa Akın, Midyat Belediye Başkan Vekili Tevfik Baysal ve Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:07 Kaynak: AA

Mardin, Midyat, Çanakkale, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Gazeteci Mustafa Armağan'dan Dikkat Çeken Yazı: Çanakkale Bir Yenilgi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:47:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]