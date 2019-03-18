Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Ömerli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ömerli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



İlçede ilk tören Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulan İstiklal Marşı okunan törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Taşçı, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Börekçi, Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi katıldı.



Tören daha sonra Mehmet Kavak Lisesinde devam etti.



Almanca öğretmeni Pakize Aka, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



Daha sonra öğrencilerden oluşan koro sahne aldı, tiyatro oyunu sahnelendi.

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