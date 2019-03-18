Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Muş'ta Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Muş'ta Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Garnizon Şehitliği'ne çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya ve Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, şehitlerin anıtına karanfil bıraktı.

Vali Gündüzöz, yaptığı açıklamada, memleketin, şühedanın ruhunda yükseldiğini söyledi.

"Memleketimize içeriden ve dışarıdan zaman zaman saldırılar olur. Ama bu memleketin evlatları doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde Çanakkale'de olduğu gibi şehit vermekten, şehit olmaktan kendilerini hiçbir zaman alıkoymamışlardır." diyen Gündüzöz, şunları kaydetti:

"İçeride hainler olabilir. Dışarıda yüce dinimizin mensuplarına saldırılar söz konusudur. Kendini medeni zanneden toplumların içerisinde çıkan bir takım hainler, beyinsizler, cahiller ve insanlık düşmanları maalesef Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimizi katletmiştir. Biz bunları şiddetle kınıyoruz. İslam'ın bu dünyaya huzur getireceğini bir gün kendileri de göreceklerdir. Allah İslam düşmanlarını önce ıslah etsin, ıslah etmiyorsa beter etsin. Bu memleketi ve tüm Müslümanları Allah korusun."

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Aarıbaş, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, askeri erkan ve vatandaşlar da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:30 Kaynak: AA

Muş, Çanakkale, Güncel
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