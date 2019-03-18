Tunceli
'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Tunceli'de ilk anma programı Hükümet
Konağı önündeki Atatürk
Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda devam edilen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Üsteğmen Gülru Gizem Atabey
, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı her türlü zorluğu yenerek destanlar yazdığını söyledi.
Takvimlerin her yaprağında Türk milletinin bir kahramanlığının olduğunu belirten Atabey, "Vatan topraklarını korumak ve savunmak için her türlü şartlarda canlarını, kanlarını çekinmeden ortaya koyan atalarımız, devletimizin varlığını, birlik ve beraberliğimizi simgesi olarak sonsuza kadar kalplerimizde yaşamaya devam edecektir." diye konuştu.
Program, öğrencilerin şiir okuması, "Çanakkale Son Yoklama" adlı gölge oyunun sergilenmesi, öğretmenlerin müzik dinletisi ve ödül töreni ile sona erdi.
Programa, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 4. Komando
Tugay Komutanı Albay Feridun Bircan, İl Jandarma Komutan Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş
, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.