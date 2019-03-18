Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da törenler düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da törenler düzenlendi.

Bursa'da, Pınarbaşı Şehitliği'ndeki törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törende, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile üst düzey asker, polis ve bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri hazır bulundu.

Vali Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile diğer protokol üyeleri ve şehit yakınları, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Eskişehir

Eskişehir Hava Şehitliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın şehitliğe çelenk bırakmasının ardından dua edildi.

Şehit mezarlarının ziyaret edildiği törene, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Balıkesir

Balıkesir Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende katılımcılara seslenen Binbaşı Mehmet Özgür Çekiç, Çanakkale Zaferi'nin önemine dikkati çekti.

Geçmişte olduğu gibi bugün de Türk milletine ve aziz vatana karşı oyunlar oynandığını vurgulayan Çekiç, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi bölme hayalinde olanlar, Mehmetçik olduğu sürece asla emellerine ulaşamayacaktır. Türk milletinin karşısına hiçbir zaman tek başına karşı çıkmaya cesaret edemeyenler sinsice teröre kalleşliğe başvurmakta ya da terör örgütlerine kucak açmaktadırlar. Savaş meydanlarında omuz omuza çarpışmış bu milletin evlatlarını bölmeye birbirine düşman etmeye bugüne kadar kimsenin gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmeyecektir. Şu iyi bilinmelidir ki son Mehmetçik şehit olmadan aziz vatan toprağının bir zerresi dahi kimseye yar olmayacaktır."

Daha sonra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, beraberindeki protokol üyeleriyle şehitlik defterini imzaladı.

Protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşların, şehitlerin kabirlerine çiçek bırakıp dua etmesiyle tören sona erdi.

Kütahya

Kütahya Hava Şehitliği'ndeki törende Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığını temsilen konuşan Hava Piyade Yüzbaşı Gökay Güneş, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını anlattı.

Türk milletinin bağımsızlığı uğruna en kutsal varlıklarından fedakarlık etmekten kaçınmayan aziz şehitler ile kahraman gazileri şükran ve rahmetle andıklarını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:


"Türk milleti, devlet olmanın onuruna ve millet olmanın haysiyetine erişmiş olan büyük kutsal vatanımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayan, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi daima bağrına basmış ve onlara sahip çıkmanın haklı gururunu taşımıştır. Bugün, Malazgirt'te, Kosova'da, Niğbolu'da, Mohaç'ta, Yemen'de, Galiçya'da, Kafkasya'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, Kore'de, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da meydanlarda, yurdumuzun her karış toprağında ölümsüzlük şerbetini içenlerin günüdür."

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği programda, protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınları ile öğrenciler de dualar okudu.

Daha sonra protokol üyeleri, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bilecik

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Nihat Can ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.


2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Yarbay Hasan Acar, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, yurdumuza, namusumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden düşmanın yok edildiği, her karış toprağımızın kanımızla yıkanarak düşmandan temizlendiği kutlu gündür." dedi.

Durak ise 18 Mart'ın, Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Anadolu'nun dış güçlerin hain emelleri doğrultusunda parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gün olduğunu belirtti.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından Vali Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Can, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Müslüm Akdoğan, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, şehitliğe ziyarette bulundu.

Tugaya bağlı askerler tarafından yapılan saygı atışının ardından dua edildi. Daha sonra Şentürk, şehitlik defterini imzaladı.

Yalova

Yalova'daki etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Öğretmen Albay Hayrullah Şahin ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şube Başkanı Mustafa Ürkmez'in konuşmalarının ardından polis memuru İbrahim Uğurcu, bir şehidin son mektubunu okudu.

Etkinlikler, Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam etti.

Vali Muammer Erol'un şehitlik şeref defterini imzaladığı törende, protokol üyeleri ve şehit aileleri mezarlara karanfil bıraktı, dua etti.

Törenlere AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Vekili Adil Ürekli, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'nin yanı sıra kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:01 Kaynak: AA

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