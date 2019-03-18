Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Gürpınar ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Gürpınar ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Atatürk büstüne çelenk sunumuyla devam etti.

Ardından, Kültür Merkezinde devam eden programda öğrenciler tarafından, 18 Mart Çanakkale Oratoryosu gerçekleştirildi.

Günle ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, İlçe Gençlik Merkezince hazırlanan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:21 Kaynak: AA

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