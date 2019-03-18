Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
36 dakika önce
Malazgirt ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Malazgirt ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Çelenk sunmanın ardından Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen program, öğrencilerin gösterisi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle son buldu.
Törene, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Yusuf Gürel, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:21 Kaynak: AA
1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor
İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi
Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz
Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu