Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Malazgirt ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Malazgirt ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Çelenk sunmanın ardından Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen program, öğrencilerin gösterisi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle son buldu.



Törene, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Yusuf Gürel, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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