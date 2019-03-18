Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Tatvan ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Tatvan ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tatvan Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Tatvan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri tarafından Çanakkale konulu şiirlerin okunduğu program, sinevizyon gösterisi, tiyatro gösterimi ve ödül töreniyle sona erdi.

Ardından İbadullah Camisinde şehitler için mevlit okutuldu.

Programa, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, askeri erkan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Tatvan Belediyesi, Tatvan, Çanakkale, Güncel
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