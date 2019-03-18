Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
1 saat önce
Ahlat ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Ahlat
ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet
Konağı önündeki Atatürk
Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü Ertuğrul Gazi
Konferans Salonu'nda devam etti.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından, Çanakkale Türküsü ve Çanakkale videosunun izletildiği programda öğrenciler tarafından şiirler okunarak, Şehit Kınalı
Hasan piyesi sahnelendi.
Ahlatlı şehitlerin anlatıldığı video gösterisi sırasında şehit aileleri ve vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.
Program, "Şehitler Ölmez" gösterisi ve günle ilgili düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:14 Kaynak: AA
İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi
Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz
Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu
Erkenci Kuş'un Yıldız Oyuncusu Can Yaman, Asker Oluyor