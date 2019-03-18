Uşak
, Manisa
, Denizli
ve Aydın
'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.
Uşak Şehitliği'ndeki törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Saygı atışının ardından şehitler için dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.
Vali Funda Kocabıyık
, Atatürk Kültür Merkezi
'nde devam eden törenlerde, 104 yıl önce Türk milletinin, topraklarını paylaşmak isteyen, modern silahlarla donatılmış emperyalist devletlere karşı büyük mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.
Çanakkale zaferinin, Anadolu'nun "Türk yurdu" kalacağının tüm dünyanın hafızasına kazındığı destanın adı olduğunu belirten Kocabıyık, şöyle devam etti:
"Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin ve kahramanlığının millet olma ruhunda doruk noktasına ulaştığı Çanakkale Cephesi, sarsılmayan, yıkılmayan bir inancın, tarihten asla silinmeyecek şekilde ortaya koyulduğu yerdir. Bu cephede kendi cenaze namazlarını kıldıktan sonra şehadet şerbeti içen yiğitlerin, her karışını kanlarıyla suladığı vatan toprağı bulunmaktadır. Bu savaş, mazlumun zalime cevabı, imanın küfre tokadı, iyinin kötüye üstünlüğüdür."
Törende, Uşak Lisesi öğrencilerinin sunduğu oratoryonun ardından, şiirler okundu, müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda, öğrencilerinin hazırladığı "Şehitler Ölmez" adlı resim sergisi gezildi.
Törene, Belediye Başkanı Nurullah Cahan
, Uşak milletvekilleri Mehmet Altay
, İsmail Güneş
, Özkan Yalım
, İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, gaziler ve şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Manisa
Manisa Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, anıta çelenk bırakılmasının ardından, saygı atışı yapılmasıyla başladı.
Vali Ahmet Deniz, Çanakkale zaferinin önemine değinerek, "1071, 1453'ün rövanşını almak amacıyla saldıran düşman güçlerine karşı Çanakkale'de kutlu bir zafer kazanılmıştır. O gün başarılı olamayanlar aynı hırsla, farklı metotlar kullanarak saldırmaktadır. Bu kutsal toprakları korumak için Türk milletinin her ferdi şehadete yürümeye hazırdır." ifadelerini kullandı. Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş da vatan toprağının müdafaası için gece gündüz demeden devletin terörle mücadele ettiğini belirtti.
Daha sonra, şehit mezarlarına karanfil bırakılıp, Kur-an'ı Kerim okundu. Çocuklarının mezarları başına gelip dua eden şehit aileleri, duygusal anlar yaşadı.
Törene, Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık
, Tamer Akkal
, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can
da katıldı.
Denizli
Denizli Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Saygı atışı yapılan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi.
Şehitlik şeref defterini imzalayan Vali Hasan Karahan, ülkesini ve kutsal değerlerini bedeli ne olursa olsun koruyan, gerekirse canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitleri, bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.
Protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra Şehit Anı Odası'nı ziyaret etti. Şehit aileleriyle görüşen protokol üyeleri, kabirlere karanfil bıraktı.
Program kapsamında Polis
Şehitliği de ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu.
Törene, CHP
Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca
, Denizli milletvekilleri Kazım Arslan
, Teoman
Sancar, Şahin Tin ve Nilgün Ök
, AK Parti
İl Başkanı Necip Filiz, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, askeri erkan, şehit yakını ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.
Aydın
Aydın'daki tören, Tellidede Mezarlığı Şehitliği'nde çelenk sunumuyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Personel Yüzbaşı Murat Genç
, Çanakkale zaferinin, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başarabileceğini gösterdiğini kaydetti.
Törende, Vali Yavuz Selim Köşger
'in şeref defterini imzalamasının ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Ardından Kemer
Mezarlığı Şehitliği'ne geçilerek dua edildi.
Törene, Aydın milletvekilleri Rıza Posacı
, Hüseyin Yıldız
ve Süleyman Bülbül
, Aydın Adnan Sezgin
, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.