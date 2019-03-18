Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partili Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşı'nda askerin menüsü olan hoşaf ve ekmek ikramında bulundu.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partili Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşı'nda askerin menüsü olan hoşaf ve ekmek ikramında bulundu.

Baş, Turgut Özal bulvarındaki etkenlikte vatandaşlara hoşaf ve ekmek ikram etti.

Şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiklerini ifade eden Baş, şunları söyledi:

"Bugün, günün anısına o gün askerlerimizin yemek bulamayıp bir ekmekle hoşafla öğünlerini yaptıkları mücadelede bizde onların anısına onların hayrına bugün temsili olarak vatandaşlarımıza hoşaf ve ekmek dağıtıyoruz. O gün, yokluğun varlığı yendiği gün. Küresel güçlere karşı milli mücadele ruhuna inanmış bir topluluğun onları geldikleri gibi gönderdikleri gün. İnşallah, ülkemiz bir daha böyle işgallerle karşı karşıya kalmaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Yusuf Baş, Çukurova, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu AK Parti'nin Adayı Seyit Onbaşı'nın Adını Unuttu: Çavuşun Adı Neydi Ya Cumhur İttifakı'nın Erdemli Adayı: Mahalle P...i Gibi Dedikodu Yapmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:41:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]