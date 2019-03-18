Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Sandıklı ve Şuhut arasında 30 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Sandıklı ve Şuhut arasında 30 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Ekip lideri Ömer Tunç, düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını, gerçekleştirdiğimiz yürüyüşle anıyoruz. Vatan, bayrak ve İslam uğruna mücadele eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekip üyeleri, daha sonra güzergah üzerindeki Şuhut'ta Çakmaktepe zirvesine çıkarak, Türk bayrağı açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:32 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, İHH, Şuhut, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Son Dakika! Hollanda Polisi, Utrecht Saldırganının Türk Olduğunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:40:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]