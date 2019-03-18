Kırıkkale
'nin Bahşili, Karakeçili
ve Yahşihan
ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bahşili Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen törende, Atatürk
Anıtı'na çelenk sunuldu.
Bahşili Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden törende, şiirler okundu ve "Çanakkale Geçilmez" adlı oratoryo sunuldu.
Programa, Kaymakam Zikri Şahin
ile ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Yahşihan
Yahşihan'da Kaymakam Fatih Yılmaz
, Hükümet
Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yahşihan mezarlığında devam eden programda Kaymakam Yılmaz, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Karakeçili
Karakeçili ilçesinde Atatürk ve Türk Büyükleri anıtında çelenk sunma töreni yapıldı.
Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı astsubay Ufuk Karagöz yaptı.
Buradaki törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteri düzenlendi.
Programa Çelebi
Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik
ve vatandaşlar katıldı.