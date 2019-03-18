Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Nusaybin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Nusaybin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanındaki ilk törende Kaymakam Mehmet Balıkçılar ve Garnizon Komutanı Binbaşı Cenk Özlüpınar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





Nusaybin Halk Eğitimi Merkezinde devam eden programda Başçavuş Halit Emekli günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Öğrenciler şiirler okudu, oratoryo ve tiyatro gösterisi sunulan programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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