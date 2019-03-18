Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Ulaş ilçesinde tören düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Ulaş ilçesinde tören düzenlendi.



Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak ve Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Ulaş Anaokulu'nda devam etti.



Dalak ve beraberindekiler burada Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu fotoğraf ve resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Hilmi Özyılmaz, "Çanakkale 250 bin vatan evladının şehit olduğu bir savaş. Çanakkale dünya tarihinde metrekareye 6 bin merminin düştüğü tek savaştır, Çanakkale 600 milyonda bir ihtimal olan mermilerin havada çarpışıp birbirinin içine geçtiği bir savaştır." dedi.



Kaymakam Vekili Dalak ve beraberindekiler daha sonra öğretmenlerin yapmış olduğu sinema salonuna geçerek "Çanakkale Deniz Zaferi " filmini ve Ulaşlı şehitlerin öz geçmişini anlatan slayt gösterisini izledi.



Dalak katılımcılara hoşaf ve kuru ekmek ikram etti. Dalak burada yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimiz olmasaydı biz şuan da şu muhabbeti yapamazdık. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." diye konuştu.



Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Şube Müdürleri Bülent Çezik, Serhat Aslan, okul müdürleri, kurum amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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