Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Yüksekova ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yüksekova ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okundu.



Ardından Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda İmam Hatip Anadolu Lisesince program düzenlendi.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de kazanılan zaferin büyük anlam taşıdığını belirterek, şehitleri minnetle andı, rahmet diledi.



Konuşmaların ardından sinevizyon ve tiyatro gösterisi sunuldu, öğrenciler şiirler okudu, Mavi Hayaller Çocuk Korusu şarkılar seslendirdi.



Programa Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kahye, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, AK Parti Yüksekova Belediye başkan vekili Teoman Zeydan ve kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

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