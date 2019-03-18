Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

2 saat önce

Şemdinli ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Şemdinli ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığında Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okundu.

Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda öğrencilerin hazırladığı tiyatro ile sinevizyon gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Program çerçevesinde şehit yakınları ve gazilerin onuruna 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda yemek programı düzenlendi.

34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgenaral Rafet Kılıç, burada yaptığı konuşmada, iki gün önce 2 askerin terör örgütüne karşı verilen mücadelede kahramanca şehit olduğunu anımsattı.

Terör örgütü PKK'ya büyük darbelerin vurulduğunu belirten Kılıç, "Bu özel günde huzurunuzda iki Mehmetçiğimize de ve onların özelinde de bugüne kadar bu toprakları vatan yapan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına da sabır diliyorum" dedi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Kartal, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer ve kurum amirleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Şemdinli, Çanakkale, Güncel
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