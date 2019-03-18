Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Vali Yaman, Büyükşehir Belediyesince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Pekcan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:46 Kaynak: AA

Mustafa Yaman, Mardin, Çanakkale, Güncel
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