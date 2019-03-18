Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Mazıdağı ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Mazıdağı ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.



İlçe Emniyet Amirliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Mazıdağ Kültür Merkezi'nde devam eden programda Astsubay Ömer Demir, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.



Öğrencilerin gösterisinin ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Programa Kaymakam Mustafa Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Hanifi Alemdar, İlçe Emniyet Amiri Hamdi Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şah Aydıner, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Erdin katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi

Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz

Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu

Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti