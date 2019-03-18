Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Muğla, Isparta ve Burdur'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı.

Muğla, Isparta ve Burdur'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı.



Muğla Şehitler Anıtı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı gerçekleştirildi.



Şehitlik defterini imzalayan Vali Esengül Civelek, Çanakkale zaferinin, milletin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından olduğunu belirtti.



Bunun, bağımsızlık, özgürlük, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhuyla verilen onurlu bir mücadelenin zaferi olduğunu belirten Civelek, "Vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale'de, ülkesi ve bayrağı için canlarını feda eden, Çanakkale zaferini şanlı tarihimize altın harflerle yazdıran yüz binlerce kahraman asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.



Muğla Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Kazım Altan ise vatan uğruna canını feda eden şehitleri yad etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.



Vali Civelek, tören sonunda şehitliği ziyaret ederek dua okudu, kabirlere karanfil bıraktı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde devam eden programda, öğrenciler oratoryo sundu.



Programda, konuya ilişkin resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, şehit yakınları ve gaziler de katıldı.



Isparta



Isparta Şehitliği'ndeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, şehitliğe çelenk bıraktı. Bu sırada şehitler için saygı atışı yapıldı.



Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu, şehitlik defterini imzaladı.



Şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesinin ardından, program Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki çeşitli etkinliklerle sona erdi.



Burdur



Burdur Şehitliği'ndeki törende, Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar, anıta çelenk bıraktı.



Vali Şıldak'ın şehitlik defterini imzalamasının ardından kabirlere karanfil bırakıldı, dua edildi.



Program, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Konferans ve Sergi Salonu'ndaki anma etkinlikleriyle sona erdi.

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