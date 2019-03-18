Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolasıyla tören düzenlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolasıyla tören düzenlendi.



Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulunda devam eden programda günün önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin gösterisinin ardından, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Daha sonra Kaymakam Levent Yetgin, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Çırağ, İlçe Emniyet Müdür Celalettin Cenk Katırcıoğlu Taşlıçay köyünde 2015 yılında şehit düşen Tarık Aydemir, İdris Demir ve Hacı Alan'ın kabirlerini ziyaret etti.

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