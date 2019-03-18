Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Astsubay Buse Bartın, burada, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.



Keskin Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda devam eden programda öğrenciler şiirler okudu ve gösteri düzenlendi.

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