Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Elazığ
1 saat önce
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Elazığ
Garnizon Şehitliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
tarafından dua edilmesinin ardından, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş
ve Elazığ Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Daha sonra Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde devam eden programda konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Hasan Alataş, vatan uğruna şehit olan kahramanları andıklarını belirterek, "Canları pahasına mücadele ederek bu toprakları vatan yapan bütün kahramanlarımız ebedi varlığımızın teminatı olmuşlardır." dedi.
Program, öğrencilerin gösterisi ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:07 Kaynak: AA
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