Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Van'ın Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Van'ın Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.



Jandarma ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek Kur-an'ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.



Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan ekip, ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi.



Şehit aileleri, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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