Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Solotürk'ten Gösteri Uçuşu

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Solotürk'ten Gösteri Uçuşu

37 dakika önce

- Alandan görüntüler SOLOTÜRK gösterisi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenine katıldı.

- Alandan görüntüler
SOLOTÜRK gösterisi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenine katıldı. Tören kapsamında SOLOTÜRK gösteri yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:01 Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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