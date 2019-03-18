Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

33 dakika önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, 18 Mart 1915'te "Çanakkale geçilmez" diye yazılan bu destanla, vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin tohumlarının atıldığını kaydetti.

Mesajde şu ifadelere yer verildi:

" Çanakkale Zaferi'nin, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen bu milletimiz, sarsılmaz inanç ve kararlılığının en güçlü işareti, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır. Vatanı, hürriyet ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bu millet, tarih boyunca gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmış, canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Bitlis, Çanakkale, Güncel
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