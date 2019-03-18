Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
18 dakika önce
Başkale ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Başkale ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
6. Hudut Tugay Komutanlığındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, şehitlik abidesine gül bırakıldı.
Başkale Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda, Çanakkale Zaferi'ni anlatan slayt ile tiyatro gösteri sahnelendi.
Program, "Çanakkale Destanı" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:15 Kaynak: AA
İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi
Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz
Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu
Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı