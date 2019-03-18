Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 dakika önce

Başkale ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Başkale ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

6. Hudut Tugay Komutanlığındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, şehitlik abidesine gül bırakıldı.

Başkale Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda, Çanakkale Zaferi'ni anlatan slayt ile tiyatro gösteri sahnelendi.

Program, "Çanakkale Destanı" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:15 Kaynak: AA

Başkale, Çanakkale, Güncel
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