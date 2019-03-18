Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Solotürk'ten Gösteri Uçuşu (2)

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Solotürk'ten Gösteri Uçuşu (2)

1 saat önce

- Alandan görüntüler SOLOTÜRK gösterisi ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenine katıldı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Solotürk'ten Gösteri Uçuşu (2), System.String[]
- Alandan görüntüler
SOLOTÜRK gösterisi ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenine katıldı. Tören kapsamında SOLOTÜRK gösteri yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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