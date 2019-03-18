Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Kocaeli

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Kocaeli

18 dakika önce

Kocaeli'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla yaklaşık 100 motosiklet sürücüsü kentte tur attı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Kocaeli, System.String[]
Kocaeli'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla yaklaşık 100 motosiklet sürücüsü kentte tur attı.

Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) Derneği ve bazı kulüplerden yaklaşık 100 motosikletli, Anıtpark'ta bir araya geldi.

Her yaştan motosiklet sürücüsünün bulunduğu grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Dernek Başkanı Levent Aykut Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart dolayısıyla motosiklet tutkunları olarak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Bu etkinlikle farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Yıldız, "Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu anlamda şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Daha sonra, Türk bayrakları bulunan motosikletlerine binen sürücüler, şehirde tur atarak etkinliği tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:50 Kaynak: AA

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