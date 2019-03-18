Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Şırnak/

Diyarbakır
, Elazığ
, Batman
ve Şırnak
'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Şırnak
Şırnak'ta gerçekleştirilen törende valilik bahçesindeki Atatürk
Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Ardından Kültür Merkezinde devam anma programında, günün önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler gösteriler sundu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Daha sonra bir otelde şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş
, yaptığı konuşmada, Çanakkale'de süper güçlere karşı, dünyanın unutamadığı bir ders verildiğini söyledi.
Dışarıdan zarar veremeyeceğini anlayan emperyalist güçlerin ülke içindeki hainleri kullandığını işaret eden Aktaş, şöyle konuştu:
"Terör örgütü PKK
, Çanakkale'de vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza el atanlarla aynı zihniyettir. Hepimiz biliyoruz ki bunların din, namus ve vatan anlayışı yoktur. Bunlar katil ruhludur. Aynı amaca hizmet etmek için bize saldırdılar, silah yönelttiler. Başta bu toprakların evlatları olmak üzere yine millet olarak bunlara göğüs gerdik ama Allah'a çok şükür bir karış toprağımızı vermedik, vermeyeceğiz."
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü Şemdinli
ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığında Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okundu.
Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda öğrencilerin hazırladığı tiyatro ile sinevizyon gösterisi sunuldu, şiirler okundu.
Program çerçevesinde şehit yakınları ve gazilerin onuruna 34. Hudut Tugay Komutanlığı
'nda yemek programı düzenlendi.
34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgenaral Rafet Kılıç, burada yaptığı konuşmada, iki gün önce 2 askerin terör örgütüne karşı verilen mücadelede kahramanca şehit olduğunu anımsattı.
Terör örgütü PKK'ya büyük darbelerin vurulduğunu belirten Kılıç, "Bu özel günde huzurunuzda iki Mehmetçiğimize de ve onların özelinde de bugüne kadar bu toprakları vatan yapan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına da sabır diliyorum" dedi.
Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, Yüksekova
3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Kartal
, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer ve kurum amirleri de katıldı.