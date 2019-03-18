Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

38 dakika önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kapsamında şehitler ve milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kapsamında şehitler ve milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ile İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ile Türk vatandaşlarının katıldığı etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgesel gösterildi.

Programda ayrıca Budapeşte Din Hizmetleri Görevlisi Şemsettin Arslan, Çanakkale Şehitleri konulu sunum yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Macaristan, Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 00:17:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]