Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
38 dakika önce
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kapsamında şehitler ve milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.
Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kapsamında şehitler ve milli şair Mehmet Akif Ersoy
anıldı. Türkiye
'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ile İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u anma programı düzenlendi. Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ile Türk vatandaşlarının katıldığı etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgesel gösterildi.
Programda ayrıca Budapeşte Din Hizmetleri Görevlisi Şemsettin Arslan
, Çanakkale Şehitleri konulu sunum yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:39 Kaynak: AA
Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz
Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu
Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene
Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı