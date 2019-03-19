Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

4 dakika önce

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğince Kemal Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine Büyükelçi Şevki Mütevellioğlu ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları, Türkiye Maarif Vakfı ve TRT World temsilcileri ile Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Mütevellioğlu, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı bölümünün yaşandığı Çanakkale'de elde edilen zaferin Türk milletine içinden geçtiği zorlu dönemde yeniden öz güvenini kazandırdığını belirtti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin Kurtuluş Savaşı'nın özü ve başlangıcı olduğuna dikkati çeken Mütevellioğlu, "Çanakkale Zaferi ile Türk milleti esir olmaktan kurtulmuştur." ifadesini kullandı.

Mütevellioğlu, ayrıca görevlerinin başında şehit edilen Dışişleri Bakanlığı diplomatlarını da minnetle andı.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı törende, İkinci Katip Hüseyin Özen, Ersoy'un hayatını ve mücadelesini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:19 Kaynak: AA

Venezuela, Çanakkale, Güncel
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