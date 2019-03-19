Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Silopi
ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş
, ilçe merkezindeki mezarlıkta şehitlerin kabrini ziyaret etti, karanfil bıraktı.
Program özel bir okulun konferans salonunda yapıldı.
Öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu, Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro oyunu sahnelendi.
Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Daha sonra Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı.
Şehit yakınları ve gazilere 172. Zırhlı Tugay Komutanlığında yemek verildi.
Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İlçe Jandarma
Komutanı Cem Yalçın ile kurum temsilcileri katıldı.