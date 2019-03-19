Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Giresun'un Güce ilçesinde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Giresun'un Güce ilçesinde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Şaban Kalesi'ndeki şehitlikteki törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Güce Müftüsü Haydar Berktaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı sırasında bölgede gerçekleşen Osmanlı-Rus çarpışmalarında şehit düşen askerlerin kale içerisindeki mezarlığa defnedildiklerini söyledi.

Şehitleri rahmetle andıklarını vurgulayan Bektaşoğlu, "Biz bugün buralarda rahat ve huzur içinde yaşıyorsak, gezip dolaşabiliyorsak bunu burada yatan şehitlerimize borçluyuz. Şehitlik Allah katında çok değerlidir. Peygamberlikten sonraki en yüksek derecedir. Onlar kutsal değerler için canlarını feda etmişler, deyim yerindeyse canları ile cenneti satın almışlardır." dedi.

Törene, Güce İlçe Emniyet Amiri Muhammet Demiray, İlçe Mili Eğitim Müdürü Kahir Al, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:11 Kaynak: AA

Giresun, Güce, Çanakkale, Güncel
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