Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Havza Meslek Yüksekokulunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Havza Meslek Yüksekokulunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Okulun öğrenci temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Türk Kızılayına 125 ünite kan bağışında bulundu.

Etkinlikler kapsamında 450 öğrencinin kanının damlatıldığı Türk bayrağı, okul müdürü Prof. Dr. Adem Asan tarafından Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat'e hediye edildi.

Ayrıca okulda Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla şiirlerin okunduğu, oratoryonun seslendirildiği program düzenlendi.

Havza Meslek Yüksekokulu Sekreter Vekili Dr. Öğretim Üyesi Musa Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla farklı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Her yıla özgü bir etkinlik düzenliyoruz. (Ecdadımız zamanında bu topraklar için kan dökmüş. Biz neden bayrağa kan vermeyelim) diyerek bu etkinliği yaptık." dedi.

Okulun öğrenci temsilcisi Enes Koçoğlu da Çanakkale'de ecdatlarının bayrakları için kanlarını döktüğünü, kendilerinin de şehitlerimizi anmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:04 Kaynak: AA

Havza, Çanakkale, Güncel
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