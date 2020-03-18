Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü - Son Dakika

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çomaklı, mesajında, toprağı vatan yapan şehitleri minnet ve rahmet ile andığı belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, 18 Mart 1915'te, yaşanan tüm olumsuzluklara ve yokluklara rağmen yüce milletin inancıyla, kararlılığıyla, canını ortaya koyduğu, yenilmez denilen devletlere diz çöktürdüğü destanın adı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, artık ayağa kalkamaz denilen Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla küllerinden yeniden doğuşudur. Milletimiz bu zaferle tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' diyerek vatan toprağının işgal edilemeyeceğini kanıtlamıştır. Öte yandan Çanakkale Zaferi, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasını tarih sahnesine çıkarmış ve aziz şehitlerimiz bizlere, istiklalimize kast edenlerin karşılarında Çanakkale ruhunu bulacağını göstermiştir. Nitekim tüm ayrıştırma çabalarına karşılık milletimiz Çanakkale ruhuyla kenetlenerek Kurtuluş Savaşı'nda emperyalist devletleri tarihi bir bozguna uğratmıştır.

15 Temmuz destanı da bir kez daha göstermiştir ki Türk milletinin geçmişi, vatan sevdalısı liderlerle ona bağlı memleketi için ölmeyi göze alan milletle şekil bulmuştur. Tarihin bize gösterdiği gibi milletimiz Çanakkale ruhuyla kenetlendiğinde hiçbir engelin karşımızda durması mümkün değildir. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bize bu kutsal vatanı emanet eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:20 Kaynak: AA

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