Galatasaray Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde "Çanakkale Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" başlığıyla paylaşılan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale Zaferimiz, ulusumuzun birliğinin ve şahlanışının simgesi ve dünya tarihinde bir kırılma noktasıdır. Çanakkale, milletimizin bölünmezliğini ve yenilmezliğini tüm dünyaya duyurduğu, Kurtuluş Mücadelemizin ilk kıvılcımıdır. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna gövdesini siper eden, hayatını feda eden tüm Çanakkale kahramanlarımızı saygıyla ve şükranla yad ediyoruz. Çanakkale geçilmez!"